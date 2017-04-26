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Hükümetten flaş 1 Mayıs açıklaması

Hükümetten flaş 1 Mayıs açıklaması.11993
  • Giriş : 26.04.2017 / 11:31:00

1 Mayıs'ta düzenlenecek kutlamalarla ilgili hükümetten açıklama geldi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzzinoğlu, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için ısrar edilmemesi gerektiği ve önceliğin güvenlik olduğunu belirtti.

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