Hükümetten flaş 1 Mayıs açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzzinoğlu, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için ısrar edilmemesi gerektiği ve önceliğin güvenlik olduğunu belirtti.
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