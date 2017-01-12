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Hükümetten flaş dolar açıklaması!

Hükümetten flaş dolar açıklaması!.17838
  • Giriş : 12.01.2017 / 15:03:00

Hükümetten yükselen dolarla ilgili önemli bir açıklama geldi.

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Hükümet adına konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, doların önlenemez yükselişinin manipüle edildiğini söyledi.

Dün 3.94'ü test eden doların yükselişi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hamlesiyle düşüşe geçmişti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: "Döviz kurundaki yükselmenin manipüle edildiği noktasında güçlü veriler var. Özellikle bazı yurt dışı ve yurt içinde faaliyet gösteren fonların hızlı çıkışları var. Hükümet olarak da Merkez Bankamızla bunu yakından izliyoruz."

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