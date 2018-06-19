Facebook Twitter Rss

Hükümetten flaş Münbiç açıklaması

Hükümetten flaş Münbiç açıklaması.11129
  • Giriş : 19.06.2018 / 10:43:00

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan Münbiç ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Hükümetten açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Münbiç'te diplomatik çabalarının netice vermesinin Türkiye'nin sahada güçlü olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

Şu anda birlikler bağımsız devriyeye başladılar. Adı adım içeri girilecek. Alanın tamamen temizlenmesinden sona işler mutabakat çerçevesinde devam edecek. O da bölgenin yönetimi gibi konular. Münbiç'te diplomatik çabaların netice vermesi Türkiye'nin masada da güçlü olduğunu göstermektedir. Silahlı çözüm arzu ettiğimiz çözüm değil. Ama mecbur kaldığımız bu adımı atmaktan çekinmedik. Şu anda diplomatik bir çözümü adım adım hayata geçiriyoruz. Elimizde bir takvim var ne kadar sürede çıkarılacaklarına dair. 90 günlük bir takvim var. Hem Türk hem ABD askeri birlikleri bağımsız devriye gezmeye başladılar. Bir kademeden sonra birlikte devriye gezmeye dönecek. YPG'li PYD'li teröristlerin ayrılmasını birlikte yapacağız. Münbiç'in yönetimi nasıl olacak bununla ilgili de teknik çalışmalar devam ediyor. Yerel yönetimde kimlerin yer alacağına ABD ve Türkiye beraber karar verecek. En geç 90 günde bitmesi planlanıyor

HÜRRİYET

Mario Jardel: Galatasaray'a dönüyorum

Pratik ve kullanışlı yaşam alanları nasıl oluşturulur?

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

CHP, 24 Haziran'da plajları kapatıyor

CHP, 24 Haziran'da plajları kapatıyor

CHP'li belediyelerin 24 Haziran'da plajları kapatacağı öğrenildi.

CHP'li Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

CHP'li Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı.

 

Erdoğan açıkladı! Asker devriyede

Erdoğan açıkladı! Asker devriyede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menbiç ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

İnce'den Çiller mesajı!

İnce'den Çiller mesajı!

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Çiller ile ilgili açıklama yaptı.

 

Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'a ziyaret etti.

Demirtaş kararını açıkladı

Demirtaş kararını açıkladı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, HDP'nin ikinci tur kararını açıkladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya