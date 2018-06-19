Hükümetten flaş Münbiç açıklaması
Hükümetten açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Münbiç'te diplomatik çabalarının netice vermesinin Türkiye'nin sahada güçlü olduğunu gösterdiğini vurguladı.
Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:
Şu anda birlikler bağımsız devriyeye başladılar. Adı adım içeri girilecek. Alanın tamamen temizlenmesinden sona işler mutabakat çerçevesinde devam edecek. O da bölgenin yönetimi gibi konular. Münbiç'te diplomatik çabaların netice vermesi Türkiye'nin masada da güçlü olduğunu göstermektedir. Silahlı çözüm arzu ettiğimiz çözüm değil. Ama mecbur kaldığımız bu adımı atmaktan çekinmedik. Şu anda diplomatik bir çözümü adım adım hayata geçiriyoruz. Elimizde bir takvim var ne kadar sürede çıkarılacaklarına dair. 90 günlük bir takvim var. Hem Türk hem ABD askeri birlikleri bağımsız devriye gezmeye başladılar. Bir kademeden sonra birlikte devriye gezmeye dönecek. YPG'li PYD'li teröristlerin ayrılmasını birlikte yapacağız. Münbiç'in yönetimi nasıl olacak bununla ilgili de teknik çalışmalar devam ediyor. Yerel yönetimde kimlerin yer alacağına ABD ve Türkiye beraber karar verecek. En geç 90 günde bitmesi planlanıyor
HÜRRİYET
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