Hükümetten flaş Münbiç açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Münbiç'te görevi tamamlandıktan sonra diğer bölgelere geçileceğini ve yol haritasında mutabakata varıldığını bildirdi.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
''(Münbiç'te son durum) Şimdi ortak devriye şehrin içine girme zamanı. Şu ana kadar 1-2 gün süreçte gecikme olmuş olabilir ama yol haritasının uygulanmasında bir sorun olmadı. YPG çekilecek, o şehrin nüfus yapısı yönetecek. (ABD ile) Münbiç tamamlandıktan sonra diğer bölgelere geçilecek diye yol haritamızda net bir mutabakat var. Bu (Münbiç devriye hattındaki) bölgelerden çekilmesi YPG/PKK'nın Münbiç'ten çekildiği anlamına gelmez.
(Brüksel'de NATO Zirvesi) FETÖ konusu var. 13 Temmuz'da Ankara'da FETÖ konusunun da içinde olduğu konsolosluk ve hukuki işlerle ilgili çalışma grubumuz toplanacak. Vize konusunda geçen seneki kriz aşıldı. Diğer taraftan ABD ile aramızda devam eden FETÖ'nün iadesi dahil başka konular da var. F-35 konusu var İran'a yönelik ABD'nin yeni kararları var. Bunların hepsi gündeme gelir.
(Türkiye-ABD ilişkileri) ABD ile ilişkilerimize çok ciddi zarar verdi ABD'nin bizi oyalaması. ABD'nin İran (yaptırımları) konusunda aldığı kararları doğru bulmuyoruz. Yeni yönetim ben bu anlaşmadan çekiliyorum dedi. AB üyesi ülkeler biz bu anlaşmayı sürdüreceğiz diyor. İran ben anlaşmaya sağdığım diyor. Pompeo ile yaptığımız görüşmede FETÖ konusunu ciddiye aldıklarını söylemişti. FBI'ın da FETÖ'ye yönelik ciddi bir soruşturma başlattığını söyledi. ABD gibi bir ülke Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmemelidir. İlişkilerimiz bu kadar zarar gördükten sonra bunun telafisi ABD'nin yanlış politikalarından vazgeçmesidir.''
TRT
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