Facebook Twitter Rss

Hükümetten flaş Münbiç açıklaması

Hükümetten flaş Münbiç açıklaması.14211
  • Giriş : 06.07.2018 / 10:25:00

Münbiç konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Münbiç'te görevi tamamlandıktan sonra diğer bölgelere geçileceğini ve yol haritasında mutabakata varıldığını bildirdi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''(Münbiç'te son durum) Şimdi ortak devriye şehrin içine girme zamanı. Şu ana kadar 1-2 gün süreçte gecikme olmuş olabilir ama yol haritasının uygulanmasında bir sorun olmadı. YPG çekilecek, o şehrin nüfus yapısı yönetecek. (ABD ile) Münbiç tamamlandıktan sonra diğer bölgelere geçilecek diye yol haritamızda net bir mutabakat var. Bu (Münbiç devriye hattındaki) bölgelerden çekilmesi YPG/PKK'nın Münbiç'ten çekildiği anlamına gelmez.

(Brüksel'de NATO Zirvesi) FETÖ konusu var. 13 Temmuz'da Ankara'da FETÖ konusunun da içinde olduğu konsolosluk ve hukuki işlerle ilgili çalışma grubumuz toplanacak. Vize konusunda geçen seneki kriz aşıldı. Diğer taraftan ABD ile aramızda devam eden FETÖ'nün iadesi dahil başka konular da var. F-35 konusu var İran'a yönelik ABD'nin yeni kararları var. Bunların hepsi gündeme gelir.

(Türkiye-ABD ilişkileri) ABD ile ilişkilerimize çok ciddi zarar verdi ABD'nin bizi oyalaması. ABD'nin İran (yaptırımları) konusunda aldığı kararları doğru bulmuyoruz. Yeni yönetim ben bu anlaşmadan çekiliyorum dedi. AB üyesi ülkeler biz bu anlaşmayı sürdüreceğiz diyor. İran ben anlaşmaya sağdığım diyor. Pompeo ile yaptığımız görüşmede FETÖ konusunu ciddiye aldıklarını söylemişti. FBI'ın da FETÖ'ye yönelik ciddi bir soruşturma başlattığını söyledi. ABD gibi bir ülke Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmemelidir. İlişkilerimiz bu kadar zarar gördükten sonra bunun telafisi ABD'nin yanlış politikalarından vazgeçmesidir.''

TRT

İçişleri Bakanlığı 1171 kişi alacak

Volkan Demirel, F.Bahçe'den maaş almayacak

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Milletvekilleri yarın yemin edecek

Milletvekilleri yarın yemin edecek

24 Haziran'da seçilen yeni Milletvekilleri yarın yemin edecek.

TEM Otoyolu'nda kaza! Trafik felç oldu

TEM Otoyolu'nda kaza! Trafik felç oldu

TEM Otoyolu'nda meydana gelen kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

 

Tahliye olan Evcil yine tutuklandı

Tahliye olan Evcil yine tutuklandı

Dün tahliye edilen Erol Evcil'in yine tutuklandığı öğrenildi.

Bodrum'da yangın çıktı

Bodrum'da yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktığı öğrenildi.

 

'Anne benim bir şeyim yok' dedi, öldü

'Anne benim bir şeyim yok' dedi, öldü

Bodrum'da kaza geçiren çocuğun annesine son sözleri yürek dağladı.

Başsavcılıktan Leyla için açıklama

Başsavcılıktan Leyla için açıklama

Cumhuriyet Başsavcılığından Leyla ile ilgili açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya