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Hükümetten flaş nükleer hamlesi!

Hükümetten flaş nükleer hamlesi!.19788
  • Giriş : 04.05.2017 / 09:42:00

AK parti hükümeti nükleer santralleri öncelikli yatırımlar arasına aldı.

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Hükümetten nükleer santrallerle ilgili önemli kararlar geldi. Nükleer enerji santralleri ve lisanslı depoculuk yatırımlarını, devlet yardımlarından yararlanılan 'öncelikli yatırımlar' arasına alan hükümet, desteği artırıyor.

Cazibe Merkezleri programı kapsamında, 4 ve 5'inci bölgedeki illerde organize sanayi bölgeleri, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar, 6'ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oranda 22 Kasım 2016'dan itibaren geçerli olmak üzere yararlanacak. Buna göre, her alandaki yatırımlar beşinci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanacak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali enerji iletim hatlarının yapımı kapsamında belirlenen taşınmazlar da hızla kamulaştırılacak. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından 380 kilovoltluk Akkuyu NGS-Mersin Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında bu hatların güzergâhına isabet eden taşınmazlar da acele kamulaştırılacak.

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