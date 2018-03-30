Hükümetten Fransa'ya terör tepkisi
Hükümet adına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Fransa'nın terör örgütlerine destek vermediğini vurguladı ve Türkiye'ye saldıran terör örgütleriyle dayanışma içinde olduğunu söyledi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan, Fransa'nın, Türkiye ile YPG arasında arabulucuk önerisine tepki geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, arabulucu olma çağrısını dün aralarında PYD'li temsilcilerin de bulunduğu grupla görüşmesinden sonra yapmıştı.
Twitter'dan açıklama yapan Bozdağ şu ifadeleri kullandı:
''Fransa’nın PYD/YPG/YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi ve bu yöndeki açıklaması; alenen teröre, terör örgütlerine ve teröristlere destektir, terör örgütlerini meşrulaştırma çabasıdır, Türkiye’ye saldıran terör örgütleriyle açıkça işbirliği ve dayanışmadır.
Terör örgütlerini desteklemek/meşrulaştırmak,terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma kabul edilemez. Türkiye,terör örgütleriyle mücadelede kararlıdır. Terör örgütlerine destek olan, Türkiye’nin desteğini kaybeder. Terör örgütlerine dost olan, Türkiye’nin dostluğunu kaybeder.
Terör örgütleriyle Türkiye’ye karşı işbirliği ve dayanışma içine giren ve teröristlerle birlikte Türkiye’ye saldıranlar, teröristlerle aynı muameleyi görürler, teröristler gibi Türkiye’nin hedefi olurlar. Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz.
Terör örgütlerinin dostluğunu Türkiye’nin dostluğuna tercih edenler ile Türkiye ile işbirliği ve dayanışma yerine terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içine girenler; eninde sonunda dostları terör örgütleriyle birlikte kaybedeceklerdir.''
NTV
DİĞER HABERLER
Arınç'ın hesabından +18 paylaşım
Ünlü siyasetçi Bülent Arınç'ın hesabından yapılan paylaşım şoke etti.
CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu'nu rezil etti
CHP'li vekil Tacettin Bayır, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu rezil etti.
Başbakan Bosna Hersek'te törenle karşılandı
Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek'te törenle karşılandı.
Başbakan: Yerel seçimde ittifak yok!
Başbakan Binali Yıldırım, MHP ile ittifak tartışmalarına değindi.
Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya mesaj
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Rusya'da yaşanan facia ile ilgili açıklama yaptı.
İşte Cumhur İttifakı'nın oyu!
2019 yılında yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın potansiyel oy oranı açıkladı.