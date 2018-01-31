Hükümetten ihraç edilenlerle ilgili açıklama
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle görevinden ihraç edilenlerle ilgili açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, çıkarılan KHK'larla 110 bin 778 kişinin görevden alındığını, 3 bin 604 kişinin ise göreve iade edildiğini bildirdi.
TRT
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