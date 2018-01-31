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Hükümetten ihraç edilenlerle ilgili açıklama

Hükümetten ihraç edilenlerle ilgili açıklama.11129
  • Giriş : 31.01.2018 / 11:43:00

AK Parti hükümetinden ihraç edilen isimlerle ilgili açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle görevinden ihraç edilenlerle ilgili açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, çıkarılan KHK'larla 110 bin 778 kişinin görevden alındığını, 3 bin 604 kişinin ise göreve iade edildiğini bildirdi.

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