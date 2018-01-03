Hükümetten İran ile ilgili kritik açıklama
Hükümet adına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İran'da yaşanan protesto gösterileri ile ilgili konuştu ve sokaklarda meşru yoldan rejim değiştirmenin uygun olmadığını vurguladı.
Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ, İran'da günlerdir devam eden rejim karşıtı gösterilerle ilgili olarak, "Türkiye, dış müdahalelere veya şiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasaların çizdiği meşru yol dışında başka bir yöntemle iktidara gelmeye ya da iktidarı değiştirmeye karşıdır" dedi.
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