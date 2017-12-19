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Hükümetten İYİ Parti yorumu!

Hükümetten İYİ Parti yorumu!.20192
  • Giriş : 19.12.2017 / 09:10:00

Hükümetten Meral Akşener'in kurduğu partiyle ilgili açıklama geldi.

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Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen ünlü siyasetçi Meral Akşener tarafından kurulan İYİ Parti'nin seçimlerde sahil kesiminde varlık göstermesi durumunda AK Parti ve CHP'nin bazı belediyelerini alacağı iddiasına hükümettem ilk yorum geldi.

AK Parti, kurulduğu günden bu yana, ağırlıklı olarak MHP’li muhaliflerin toplandığı İYİ Parti’yi siyaseten muhatap almamayı tercih ediyor. Siyasi değerlendirmelerde ve polemiklerde İYİ Parti’den gelen eleştirileri yokmuş gibi kabul eden AK Parti’de yerel seçimlerde İYİ Parti’nin CHP’nin oylarını bölebileceği üzerinde duruluyor.

AK Parti’de yapılan analizlerde İYİ Parti’nin partileşmeden önceki süreçte seçmenin ilgisini üzerine topladığı, ancak kurulduktan sonra bu trendin aşağı yönlü olarak seyir izlediği kaydedildi. Diğer siyasi partilerde istediği noktalara gelemeyenlerin veya mevcut siyasi yapılardan beklentisi kalmayanların İYİ Parti’de buluştuğu belirtildi.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre İYİ Parti’yi kasıtlı olarak muhatap almayan AK Partililer, bu partinin yerel seçimlere girmesinin kendi lehlerine olabileceğini de düşünüyor. İYİ Parti’nin özellikle Türkiye’nin batısında karşılığının olduğu değerlendirmeleri yapılırken, CHP’nin güçlü olduğu sahil kesimlerinde İYİ Parti’nin varlık göstermesi durumunda AK Parti’nin CHP’de olan bazı belediyeleri alabileceği ifade ediliyor. İYİ Parti’nin İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde varlık gösteremeyeceği kaydediliyor.

HABERTURK

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