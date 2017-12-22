Hükümetten karar için ilk açıklama!
Hükümet karardan memnun. İsrail'in Kudüs kararının görüşüldüğü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan çıkan karara ilk tepki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ,”Trump yönetiminin Kudüs kararını reddeden karar tasarısı BM Genel Kurulu’ndan 9’a karşı 128 oyla kabul edildi. Kudüs adına, Filistin davası adına, küresel adalet ve vicdan adına bu tarihî karar hayırlı olsun” dedi.
TGRT Haber’de yayınlanan Gündem Özel programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın gündemdeki konularla ilgili sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, özetle şunları söyledi:
Kudüs’ün tarihî ve dinî gerçekleri göz önünde bulundurulduğunda tek taraflı olarak hangi ülke tarafında olursa olsun İsrail’in başkenti olarak ilan edilmesi bir kere gayrihukuki, tarihî gerçeklerle bağdaşmayan bir karar. İkincisi, bu iki devletli çözüm sürecini son derece zora sokan bir karar. Üçüncü olarak da Orta Doğu’daki barış sürecini, zaten son derece kırılgan olan yıllardır ilerlemeyen barış sürecini giderek anlamsız, etkisiz hale getiren bir karar. Trump yönetiminin ‘biz yeni bir Ortadoğu barış süreci planı üzerinde çalışıyoruz, iki devletli çözümden yanayız’ açıklamalarının ilk tezahürü ya da ilk tatbiki olarak eğer Kudüs’ün tek taraflı olarak İsrail başkenti ilan edilmesi söz konusuysa bu plan zaten ölü doğmuş demektir.
Bugün Cumhurbaşkanımız sesini yükselttiği için birileri bundan elbette rahatsız oluyor ama buna makul, ikna edici bir cevap üretemiyor.
Fakat bu defa Kudüs hadisesinde başka bir tablo çıktı karşımıza, ABD tek başına kaldı. Trump yönetimi ‘Büyükelçiliğimizi taşıyacağız’ diyebilir. Ama ABD’yi kim takip edecek, büyükelçiliğini Tel Aviv’den kim Kudüs’e taşıyacak? Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla hiçbir ülke bunu yapmayacak.
UMUT VERİCİ BİR TABLO
Geniş bir perspektiften baktığımızda Filistin, iki devletli çözüm, İsrail’in işgalleri ve Kudüs’ün statüsü konusunda güçlü bir bilinç ortaya çıktı ve net bir duruş ortaya konuldu. AB ülkeleri de bu duruşu sergiledi. Asya ve Afrika ülkeleri, Rusya ve Çin de aynı şekilde. Şimdi bu Orta Doğu’daki barış süreci açısında da umut verici bir tablo. Meselenin dinamiklerini yeniden tanımlama ve dönüştürme anlamında aslında tarihî bir fırsat yakalanmış durumda. Çünkü bu Müslümanların, Hristiyanların üzerinde ittifak ettiği bir konu. Dolayısıyla bugüne kadar Filistin meselesinin en büyük problemi Filistin’in yalnız bırakılmasıydı. Şimdi tam tersi oldu.
DÜNYAYA İKİ ÇAĞRIMIZ VAR
Filistin’in tanınması çağrısını biz İslam İşbirliği Teşkilatının sonuç bildirgesinde yaptık. Dünya’ya iki çağrımız var. Birincisi; Filistin’i tanıyan devlet şu anda zannediyorum 132 oldu bu sayının artması, yani geriye kalan ülkelerin de Filistin’i devlet olarak tanıması. İkincisi ise, Doğu Kudüs’ü de Filistin devletinin başkenti olarak tanıması.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Başbakan Binali Yıldırım'dan Noel mesajı!
Başbakan Binali Yıldırım, Hristiyan vatandaşların Noel bayramını kutladı.
Akşener'den flaş seçim açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçimlerle ilgili açıklamada bulundu.
Erdoğan: Kudüs meselesinde neredeydi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele konusunda önemli mesajlar verdi.
Erdoğan o 3 ülkeye gidecek!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 ülkeye kritik ziyaretler gerçekleştirecek.