Facebook Twitter Rss

Hükümetten 'kimyasal hadım' sinyali

Hükümetten 'kimyasal hadım' sinyali.12559
  • Giriş : 01.07.2018 / 13:15:00
  • Güncelleme : 01.07.2018 / 13:15:44

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 8 yaşındaki Eylül'ün öldürülmesinin ardından sert açıklamalarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ankara'nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin, "Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız" ifadelerini kullandı.

Küçük Eylül'ün öldürülmesini "vahşice bir cinayet" olarak nitelendiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık bugüne kadar hükümet olarak. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce açıklamıştık ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapılamamıştı. Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim."

"RONALDO, MESSİ GİTTİ, KILIÇDAROĞLU GİTMİYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Bozdağ, "Şimdi Ronaldo kaybetti, gitti takımı, Portekiz elendi. Messi kaybetti, Arjantin de elendi. Dünya Kupası'na veda ettiler ama Kılıçdaroğlu 9 defadır maçı kaybediyor ne takımı bırakıyor ne de takımı yarışı bırakıyor." ifadesini kullandı.

Bodağ, Kılıçdaroğlu'nun kendisini gözden geçirmesini isteyerek, şu görüşlere yer verdi:

"Gözden geçirme işini yapmıyor. Bir seçim düşünün AK Parti yüzde 43 oy alıyor, kendisi 22,5 oy alıyor. Yani AK Parti iki kat oy fazla alıyor. AK Parti'nin adayı, Cumhur İttifakı'nın adayı yaklaşık yüzde 53 ile ilk turda Cumhurbaşkanı seçiliyor, CHP'nin adayı yüzde 30,6 alıyor ve ondan 22 puan fazla oy alıyor. Ama çıkıp Genel Başkan 'Bu seçimin kaybedeni AK Parti'dir.' diye açıklama yapabiliyor. Bunu ben milletimizin vicdanına bırakıyorum. Bu kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Bunun hesabını bizim soracak halimiz yok, bunun değerlendirmesini Cumhuriyet Halk Partililer yapacak. Onu değerlendirecektir. Bu seçimin kazanını belli, kaybedeni de belli. O yüzden milletin önüne çıkıp farklı şey söylemek, milletin aklı ve basiretiyle alay etmektir. Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan demek isterim ki milletin aklıyla, basiretiyle daha fazla alay etmeyin, kendinize saygınız varsa bu saygının gereğini yapın. Daha fazla söz söylemeye hacet duymuyorum."

TRT

İnce: Yeniden Cumhurbaşkanı adayıyım

İsrail, Suriye sınırına tank yığıyor!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İnce: Yeniden Cumhurbaşkanı adayıyım

İnce: Yeniden Cumhurbaşkanı adayıyım

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce önemli açıklamalarda bulundu.

Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam

Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam

Avrasya Tüneli İnşaat ve Yatırım A.Ş, tünelden geçiş ücretinin artırıldığını açıkladı.

 

Adil Öksüz ile ilgili flaş gelişme!

Adil Öksüz ile ilgili flaş gelişme!

Adil Öksüz'ü arayan ekibin başındaki polis müdürü tutuklandı.

Oyların yeniden sayılacak

Oyların yeniden sayılacak

Geçersiz oyların kayıtlara girdiği iddiası üzerine oylar yeniden sayılıyor.

 

TSK açıkladı! Hepsi vuruldu

TSK açıkladı! Hepsi vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden düzenlenen operasyonla ilgili bilgi geldi.

Afrin'de bombalı saldırı: 10 kişi öldü

Afrin'de bombalı saldırı: 10 kişi öldü

Suriye'nin Afrin bölgesinde bombalı saldırı meydana geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya