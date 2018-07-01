Hükümetten 'kimyasal hadım' sinyali
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ankara'nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin, "Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız" ifadelerini kullandı.
Küçük Eylül'ün öldürülmesini "vahşice bir cinayet" olarak nitelendiren Bozdağ, şunları kaydetti:
"Türkiye olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık bugüne kadar hükümet olarak. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce açıklamıştık ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapılamamıştı. Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim."
"RONALDO, MESSİ GİTTİ, KILIÇDAROĞLU GİTMİYOR"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Bozdağ, "Şimdi Ronaldo kaybetti, gitti takımı, Portekiz elendi. Messi kaybetti, Arjantin de elendi. Dünya Kupası'na veda ettiler ama Kılıçdaroğlu 9 defadır maçı kaybediyor ne takımı bırakıyor ne de takımı yarışı bırakıyor." ifadesini kullandı.
Bodağ, Kılıçdaroğlu'nun kendisini gözden geçirmesini isteyerek, şu görüşlere yer verdi:
"Gözden geçirme işini yapmıyor. Bir seçim düşünün AK Parti yüzde 43 oy alıyor, kendisi 22,5 oy alıyor. Yani AK Parti iki kat oy fazla alıyor. AK Parti'nin adayı, Cumhur İttifakı'nın adayı yaklaşık yüzde 53 ile ilk turda Cumhurbaşkanı seçiliyor, CHP'nin adayı yüzde 30,6 alıyor ve ondan 22 puan fazla oy alıyor. Ama çıkıp Genel Başkan 'Bu seçimin kaybedeni AK Parti'dir.' diye açıklama yapabiliyor. Bunu ben milletimizin vicdanına bırakıyorum. Bu kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Bunun hesabını bizim soracak halimiz yok, bunun değerlendirmesini Cumhuriyet Halk Partililer yapacak. Onu değerlendirecektir. Bu seçimin kazanını belli, kaybedeni de belli. O yüzden milletin önüne çıkıp farklı şey söylemek, milletin aklı ve basiretiyle alay etmektir. Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan demek isterim ki milletin aklıyla, basiretiyle daha fazla alay etmeyin, kendinize saygınız varsa bu saygının gereğini yapın. Daha fazla söz söylemeye hacet duymuyorum."
TRT
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