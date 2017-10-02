Hükümetten MTV zammı açıklaması
Hükümetten vatandaşların merakla beklediği konu ile ilgili açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, MTV zammının yanlış anlaşıldığını, %40 MTV zammının 2018'de yeni alınacak sıfır arabalarda geçerli olacağını belirtti.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek katıldığı programda MTV zammıyla ilgili açıklamada bulundu. Şimşek şöyle konuştu:
"MTV konusunda yanlış bilinen bir şey var. MTV, tamamen 2018'in başından itibaren alınacak sıfır araçlardan alınacak. Şu an aracı olanlar, normal şartlardaki artışlarla vergisini ödeyecek. Ticari taşıtları ilgilendirmiyor.
2018 yılında satın alınacak ikinci araçlarda MTV zammı söz konusu değil. Mevcut 21 milyon araç yüzde 40 vergiden etkilenmeyecek."
Şimşek, zammın bugün Bakanlar Kurulu'nda konuşulacağını söyledi.
HÜRRİYET
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