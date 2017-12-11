Facebook Twitter Rss

Hükümetten Netanyahu'ya sert tepki

Hükümetten Netanyahu'ya sert tepki.16714
  • Giriş : 11.12.2017 / 08:35:00

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına ilk tepki geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Amerika Birleşik Devletleri'nin onayı ile iyice yüz bulan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun olay yaratan açıklamalarına AK Parti hükümetinden ilk tepki Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü Kalın'dan  geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İlk kıblemiz olan Kudüs'ü, bir oldu bitti ile işgal devletinin başkenti yapacaklarını sananlar, abesle iştigal etmektedirler. İsrailli yetkililer ülkemize ve liderimize saldırmak yerine, Filistin topraklarının işgaline son vermelidir." ifadesini kullandı.

Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarını en sert biçimde kınadıklarını bildirdi.
"Uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan, Filistin halkının yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, Birleşmiş Milletler kararlarını sistematik biçimde ihlal eden İsrail'in, öncelikle kendi yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğini" vurgulayan Kalın, şunları kaydetti:

"Binlerce masum Filistinliyi katleden, Filistinlilerin topraklarını açık hava hapishanesine dönüştüren bir zihniyetin suçluluk duygusunu bastırmak için ortaya attığı iddia ve suçlamaları ciddiye almak mümkün değildir. İlk kıblemiz olan Kudüs'ü, bir oldu bitti ile işgal devletinin başkenti yapacaklarını sananlar, abesle iştigal etmektedirler. İsrailli yetkililer ülkemize ve liderimize saldırmak yerine Filistin topraklarının işgaline son vermelidir. Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın her yerinde olduğu gibi Filistin'de de hakkın, hukukun ve mazlumların yanında olmaya devam edecektir."

NTV

Umut Bulut'tan penaltı itirafı: Doğru karardı

Reina katliamı davasında kavga!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bahçeli'nin formülü Meclis gündeminde

Bahçeli'nin formülü Meclis gündeminde

MHP lideri Bahçeli'nin 'Cumhur İttifakı' önerisi TBMM'de tartışılıyor.

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gergin anlar

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gergin anlar

Türkiye Büyük Milet Meclisi'nde AK Partili ve CHP'li vekiller arasında gergin anlar yaşandı.

 

Başbakan Bangladeş'e gidiyor!

Başbakan Bangladeş'e gidiyor!

Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan'dan büyüme açıklaması!

Erdoğan'dan büyüme açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 39 bilim insanını açıkladı.

 

Başbakan: Trump cesaret edemedi

Başbakan: Trump cesaret edemedi

Başbakan Binali Yıldırım bütçe görüşmelerinin yapıldığı Genel Kurul'da konuştu.

Meclis'te gergin anlar!

Meclis'te gergin anlar!

AK Partili vekiller ile CHP’li milletvekilleri arasında gergin anlar yaşandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya