Hükümetten Netanyahu'ya sert tepki
Amerika Birleşik Devletleri'nin onayı ile iyice yüz bulan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun olay yaratan açıklamalarına AK Parti hükümetinden ilk tepki Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü Kalın'dan geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İlk kıblemiz olan Kudüs'ü, bir oldu bitti ile işgal devletinin başkenti yapacaklarını sananlar, abesle iştigal etmektedirler. İsrailli yetkililer ülkemize ve liderimize saldırmak yerine, Filistin topraklarının işgaline son vermelidir." ifadesini kullandı.
Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarını en sert biçimde kınadıklarını bildirdi.
"Uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan, Filistin halkının yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, Birleşmiş Milletler kararlarını sistematik biçimde ihlal eden İsrail'in, öncelikle kendi yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğini" vurgulayan Kalın, şunları kaydetti:
"Binlerce masum Filistinliyi katleden, Filistinlilerin topraklarını açık hava hapishanesine dönüştüren bir zihniyetin suçluluk duygusunu bastırmak için ortaya attığı iddia ve suçlamaları ciddiye almak mümkün değildir. İlk kıblemiz olan Kudüs'ü, bir oldu bitti ile işgal devletinin başkenti yapacaklarını sananlar, abesle iştigal etmektedirler. İsrailli yetkililer ülkemize ve liderimize saldırmak yerine Filistin topraklarının işgaline son vermelidir. Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın her yerinde olduğu gibi Filistin'de de hakkın, hukukun ve mazlumların yanında olmaya devam edecektir."
NTV
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