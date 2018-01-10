Hükümetten o haberler için karar
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yaptığı açıklamasında vahşet ve şiddet içeren haberlerle ilgili RTÜK'ün toplantı yapacağını duyurdu.
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