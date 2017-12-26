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Hükümetten o madde için açıklama geldi

Hükümetten o madde için açıklama geldi.13297
  • Giriş : 26.12.2017 / 11:09:00
  • Güncelleme : 26.12.2017 / 12:49:36

AK Parti hükümetinden tartışma yaratan madde ile ilgili açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Geçtiğimiz gün çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan ve tartışma yaratan madde ile ilgili Adalet Bakanı Abdulhamir Gül'den açıklama geldi. Gül, düzenlemeye sadece sivillerin eklendiğini belirtti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, KHK ile getirilen ve 15-16 Temmuz'da sokağa çıkan sivillere yargı muafiyeti getiren tartışmayla ilgili ''Düzenleme yeni değil sadece siviller eklendi. Milis yorumları için hukuki dayanak yok. Bu suistimal edilmemesi gereken bir konu'' ifadesini kullandı.

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