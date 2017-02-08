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Hükümetten referandum açıklaması

Hükümetten referandum açıklaması.16984
  • Giriş : 08.02.2017 / 10:55:00

Hükümetten referandum tarihine ilişkin önemli bir açıklama geldi.

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Hükümet adına açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulan Anayasa referandumu ile ilgili tarih verdi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, referandumun 9 veya 16 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Bakan Yılmaz'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"(Anayasa değişikliği referandumu) Dün Cumhurbaşkanımız açıkladı, bu hafta içerisinde kararını vereceğini ve anayasa değişikliğine ilişkin kanunun yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderileceğini söyledi. Bekliyoruz, bugün imzalarsa muhtemelen 9'unda ama bir iki gün sonra, cuma ya da cumartesi günü imzalarsa ayın 16'sında. İki tarihten birisi, 9 Nisan veya 16 Nisan'da referandum yapılacak.
Şimdiki anayasada hüküm var, cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler yargı denetimi dışındadır. Yeni anayasa kabul edildiğinde cumhurbaşkanının yargı denetimi dışında kalan bir tane işlem veya eylemi olacak mı yok. O zaman vatandaşa soralım, hangisi daha demokratiktir, bir makamın bazı işlemlerinin yargı denetiminde olması mı olmaması mı? Neticede bu anayasa değişikliği ile daha demokratik bir sistem gelecek, bu anayasa reformu ile istikrar gelecek, uzlaşma gelecek.

(CHP'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik eleştirileri) CHP vehim siyaseti güttü. Ezanın Arapça okunmasına verilen cezanın kaldırılmasıyla rejimin değişmediğini millet gördü. Başörtüsü ilk gittiğinde 'Bu rejim meselesidir. Yüzde 99 olsa dahi siz bir şeyleri yapamazsınız' diyordu. Bunu deme hakkını nereden görüyor? Kendisini devletin sahibi gibi görüyor. Kendisi devletin sahibi, geri kalanlar maraba. Kendisinde altın hisse var. Dolayısıyla geri kalan 99'un altın hisseye 'evet' demeden hiçbir şey yapamayacağını düşünüyor.
Yeni müfredat taslağı için 165 bin 326 görüş geldi. Bize aktarılanlar, bir tecrübenin ürünü. Bu tecrübeleri dikkate alarak daha iyi bir müfredatı öğrencilerimizin önüne koyacağız."

TRT

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