Hükümetten RTÜK açıklaması
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Radyo Televizyon Üst Kurulu ile ilgili yaptığı açıklamasında, kurulun sadece ceza kesen bir kurum olmaması gerektiğini, sopasından korkulan bir kurum görüntüsünün hoş olmadığını bildirdi.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi ile proje kapsamında düzenlenen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Yayın Buluşmaları Marmara Bölgesi Toplantısı’na katıldı. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Basın Yayın ve Enfarmasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekariya Özak ve çok sayıda medya çalışanı katıldı.
Programda konuşan RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, "Medya çalışanlarında güzel ve doğru Türkçe için kullanılması ve doğru kaynaklara ulaşılabilinmesi için bütün yayın kuruluşlarına Türkçe sözlük yazım kılavuzu dağıtılmıştır. ‘Dilimiz kimliğimizdir’ diyor ve bu sloganla yola çıkıyoruz. Medya hizmet saplayıcılarımızın dilimize ve kimliğimize sahip çıkmasını bekliyoruz" dedi.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise konuşmasında, "Özellikle televizyonun dilin güzel, doğru ve anlaşılır bir şeklide kullanılmasında çok önemli rolü var. Çünkü insanlar haber için eğlence için sağlık gibi programlar için televizyonun başındalar. Yerel haberler için de yerel medya vazgeçilmez. İşte oradaki güzel Türkçe’nin kullanımı insanlara güzel Türkçe kullanmaya teşvik ediyor. Oradaki Türkçe’nin kullanımındaki düzensizlikte sokağa yansıyor" dedi.
"Bugünkü toplantıyı çok önemsiyorum" diyen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "RTÜK sadece ceza kesen bir kurum olmamalı. Sadece insanların elinde sopa gördüğü, sopasından korkulan bir kurum olması bizim arzu ettiğimiz bir şey değil. Herkes RTÜK’ü ceza kesen bir kurum olarak görüyor. Bu doğru değil. Modern yönetim anlayışında ceza kesmek son çare olmalı. Rehberlik esas amaç olmalı. RTÜK’ün bu noktada yaptığı çok çalışmalar var. Ben bu çalışmaların da artarak devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
TRT
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