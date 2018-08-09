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Hükümetten sel ile ilgili açıklama geldi

Hükümetten sel ile ilgili açıklama geldi.14167
  • Giriş : 09.08.2018 / 13:10:00

AK Parti hükümetinden Ordu'daki sel felaketi ile ilgili açıklama geldi.

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Ordu'da kuvvetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketi ile ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Fuat Oktay, yaşanan olayda hayatını kaybeden olmadığını belirtti.

Başkan Yarımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Su taşkınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımızla ilk andan itibaren çok yakinen devletimizn tüm birilmerli başta valiliğimiz ve büyükşehir belediyemizin AFAD'ımız, Kızılay'ımız Tarım tüm gelişmeleri ytakından takip etti. Gerekli talimatları gerekli birimlere verdi. Biz de aynı şekilde gece boyunca Ünye'den başlamak üzere Yalıköy'e kadar tüm vatandaşlarımızla yakinen ilgilendik.

Hamd olsun can kaybımız olmadı.

HÜRRİYET

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