Hükümetten sert tepki: ABD ateşle oynuyor
Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye desteği Ankara'yı kızdırdı. Hükümet adına açıklama yapan Bekir Bozağ, ABD'nin Suriye Sınır Güvenlik Gücü kılıfıyla terör ordusu kurduğunu söyledi.
ABD'nin Türkiyı sımnırına yığmak istedği istediği 30 bin kişilik terörist grubu ile ilgili hükümetten ilk tepki geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "ABD'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele gerekçesiyle PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPGye bugüne kadar verdiği destekler ile bundan sonra atacağını ilan ettiği adımlar, dostluğa da,müttefikliğe de, model ortaklığa da, stratejik ortaklığa da sığmaz"dedi.
TRT
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