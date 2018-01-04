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Hükümetten sert tepki: Siyasi kumpas davası

Hükümetten sert tepki: Siyasi kumpas davası.11129
  • Giriş : 04.01.2018 / 11:41:00

Amerika'da yargılanan Hakan Atilla ile ilgili verilen karara hükümetten tepki gecikmedi.

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Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı ambargoyu delmek suçundan yargılanan ve suçlu olduğuna karar verilen Hakan Atilla ile ilgili Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Bu bir siyasi kumpas davasıdır. Hukuk mahkeme ve muhakeme siyasi bir çıkar için göstere göstere kullanılmıştır. Karar çok önceden verilmiş, soruşturma bu kararın ilanı için kullanılmıştır.'' dedi.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ABD’de görülen Halkbank davasında çıkan karara ilişkin bir açıklama yaptı. Bozdağ açıklamasında, “Bu bir siyasi kumpas davasıdır. Hukuk mahkeme ve muhakeme siyasi bir çıkar için göstere göstere kullanılmıştır. Karar çok önceden verilmiş, soruşturma bu kararın ilanı için kullanılmıştır” dedi.

Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde:

1)Zarrab Davası,siyasi bir kumpas davadır. Zarrab Davası’nda hukuk,mahkeme ve muhakeme,siyasi bir yarar için göstere göstere kullanılmıştır. Bu davada karar,soruşturmadan önce verilmiş;soruşturma/yargılama süreci,verilmiş kararın ilanı için sadece zorunlu usulün tamamlanmasıdır

2)Bu nedenle ABD’de görülen Zarrab Davası’nda jürinin kararı, bizim için süpriz veya şaşırtıcı bir gelişme değildir. Jürinin Mehmet Hakan Atilla’yı suçlu bulması ve bilahare mahkemenin vereceği karar, Türkiye açısından hukuki bir değer ifade etmez.

3)Zarrab Davası;Türkiye’de ve ABD’de FETÖ ve CIA/FBI/ABD yargısı işbirliğinin de somut ispatıdır. Türkiye,FETÖ dahil hiç bir terör örgütüne boyun eğmediği gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan güçlere de boyun eğmemiştir.Bundan sonra da boyun eğmeyecektir.

4)Türkiye, tam egemen ve tam bağımsız bir ülkedir. Başka bir ülke, Türkiye’yi ve Türkiye’nin kurumlarını yargılayamaz. Bu karar,uluslararası hukuka da aykırıdır.

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