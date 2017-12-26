Hükümetten sivillere yargı muafiyeti açıklaması
Hükümet adına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 15-16 Temmuz'da darbe girişimine karşı duranlara getirilen yargı muafiyeti ile ilgili konuştu.
TRT
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