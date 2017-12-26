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Hükümetten sivillere yargı muafiyeti açıklaması

Hükümetten sivillere yargı muafiyeti açıklaması.9621
  • Giriş : 26.12.2017 / 15:15:00

Hükümetten sivillere yargı muafiyeti ile ilgili açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Hükümet adına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 15-16 Temmuz'da darbe girişimine karşı duranlara getirilen yargı muafiyeti ile ilgili konuştu.

TRT

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