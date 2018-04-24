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Hükümetten Slovenya'ya kritik ziyaret

Hükümetten Slovenya'ya kritik ziyaret.12768
  • Giriş : 24.04.2018 / 11:26:00
  • Güncelleme : 24.04.2018 / 11:47:24

AK Parti hükümetinden Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya ziyaret.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Esenboğa Havalimanı'ndan Slovenya'ya hareket etti. Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

Zirveye, ev sahibi Slovenya Başbakanı Miro Cerar'ın yanı sıra  Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic,  Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Makedonya  Başbakanı Zoran Zaev ve Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic'in  aralarında bulunduğu Güneydoğu Avrupa ülkelerinden devlet adamlarının da  katılması bekleniyor.

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