Hükümetten son açıklama!
Hükümet adına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Andrey Karlov'un saldırısı sonrası Rusya ile yaşanan sürece ilişkin bilgi verdi.
"İyileşme sürecinde olan ve giderek daha yoğun ve karşılıklı mesailerle aradaki sorunların aşılmaya başlandığı bu dönemde, Rus Büyükelçisinin burada öldürülmüş olması, doğrudan doğruya Türkiye-Rusya ilişkilerini tahrip etmeye yönelik bir saldırıdır."
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