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Hükümetten Suriyeliler konusunda uyarı

Hükümetten Suriyeliler konusunda uyarı.12623
  • Giriş : 06.07.2017 / 13:38:00

AK Parti hükümetinden Suriyeli mültecilerle ilgili açıklama geldi.

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Son günlerde Suriyelilere karşı artan tepki üzerine Hükümetten açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, vatandaşların provokasyonlara asla müsaade etmemeleri gerektiğini belirtti.

Numan Kurtulmuş, "Kamuoyunun provokasyona karşı uyanık olması lazım. Türkiye hassas bir süreçten geçiyor" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şu şekilde;

"Bu dünyada başka hiçbir milletin yapamayacağı bir iştir. Dünyanın neresinde kimin başı belaya girdiyse tarih boyunca bu coğrafyaya sığınmıştır. Uzatılan ele her zaman karşılık verilmiştir. Türkiye 20 milyar doları aşkın parayı da harcamış bir ülkedir. Bu provokasyonları yapanlara asla müsaadet etmeyin. Suriyeliler bizim dostumuzdur. Yalan yanlış propaganda da yapılıyor. İşlenen suç oranları, Türk vatandaşları ile Suriye vatandaşları arasında 10'da 1 seviyesindedir. Suriye'de kalıcı bir barış olsun. Suriyeli bu kardeşlerimiz kendi ülkelerine geri dönebilsinler."

"KAMUOYUNUN PROVOKASYONA KARŞI UYANIK OLMASI LAZIM"

"Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında çok sayıda vatandaş kendi ülkesine gitmiştir. Bülbülü altın kafese koysanız, "illa vatanım, illa vatanım" der. Kamuoyunun provokasyona karşı uyanık olması lazım. Türkiye hassas bir süreçten geçiyor."

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