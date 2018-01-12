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Hükümetten tahliyeler için açıklama

Hükümetten tahliyeler için açıklama.11129
  • Giriş : 12.01.2018 / 08:06:00

AK Parti hükümetinden AYM'nin verdiği tahliye kararlarına ilişkin açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararlarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Bozdağ, Alpay ve Altan için verilen kararı değerlendirdi.

İşte Bekir Bozdağ'ın tweetleri;

Anayasa ve yasada belirtilen konularla sınırlı bireysel başvuruları incelemek ve karara bağlamak, Anayasa Mahkemesi’nin yetkisi ve görevi dahilindedir.Bireysel başvuru,Anayasa Mahkemesini güçlendirdiği gibi kişisel hak ve özgürlükler bakımından da önemli bir yargısal güvencedir.

Bireysel başvuruları karara bağlarken Anayasa Mahkemesi, anayasa ve yasaların kurallarıyla bağlıdır;anayasa ve yasaların belirlediği sınırları aşamaz;ilk derece veya istinaf ya da temyiz mahkemesi gibi hareket edemez;hiç bir kurala bağlı değilmiş gibi karar veremez.

Alpay ve Altan kararıyla (yayınlanan mahkeme açıklamasına göre) Anayasa Mahkemesi;anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmış, kendini ilk derece mahkemesi yerine koyarak vaka ve delil değerlendirmesi yapmış;suçun oluşumunu ve delil durumunu değerlendirmiştir.

TRT

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