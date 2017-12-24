Hükümetten tek tip açıklaması!
Hükümet adına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yeni çıkarılan 2 yeni Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili bilgi verdi. Bozdağ, tek tip düzenlemesinin milletin kararı olduğunu belirtti.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "KHK ile yapılan 'tek tip' düzenlemesi ile ilgili olarak, "Milletimizin bizden talebiydi bu, sokaklarda her yerde terör yapacaksınız, masum insanları öldüreceksiniz, darbe yapacaksınız ve siz kendinizi kahraman göreceksiniz. Böyle bir şey olmaz. Milletimizin bu konudaki duyarlılığı, bu konudaki hassasiyeti, dikkate alındı. Demokrasiye inanan bir iktidar olarak, milletimizin bu talebine kulak verdik ve bu talebi hayata geçirdik. Bir ay içerisinde yönetmelik yapılacak ve arkasından bu uygulama yürürlüğe girecektir." ifadelerini kullandı.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Taşeron meselesini bugünden geçerli olmak üzere tamamen ortadan kaldırdık, taşeron uygulamasına son verdik, 450 bin taşeronda çalışan işçi sürekli kadroya geçmiştir ayrıca belediyelerde ve özel idarede çalışanlar da belediye ve özel idarenin kuracağı iktisadi teşekküller ve kendi bünyesindeki şirketler üzerinden çalıştırılacak ve orada da taşeron uygulaması bundan sonra olmayacaktır." dedi.
Bozdağ "Sınav konuldu ama bu sınav bilmenizi isteriz ki eleme sınavı değildir, bu işin yapılması için sadece uygulanacak bir prosedürdür. Çalışan insanları sınav yoluyla elemek maksadıyla getirilmiş bir şey değildir ve bu sınav uygulanarak insanların elemesi yapılmayacak, sadece bu sınavla sürekli kadroya geçişinin temini yapılacaktır." diye konuştu.
SABAH
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