Hükümetten ticaret savaşı açıklaması
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ihracat ve ithalat rakamlarını değerlendirdi ve olası bir ticaret savaşının Türkiye'ye etkilerinin sınırlı olduğunu belirtti.
ABD ile Çin arasında 'ticaret savaşı' endişelerine neden olan vergi restleşmesi sürüyor.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden bu durumun Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin bir görüş paylaştı.
"Türkiye'nin ihracat ve ithalatının GSYH'ya toplam oranı yüzde 49,3, 2015'te dünya ortalaması yüzde 90,6 seviyesindeydi" diyen Şimşek, "Bu nedenle olası bir ticaret savaşının Türkiye'ye etkileri sınırlı olur" açıklamasını yaptı.
TRT
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