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Hükümetten Trump için adım!

Hükümetten Trump için adım!.16714
  • Giriş : 21.01.2017 / 08:14:00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Donald Trump ile görüşme planlıyor.

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Görevi Barack Obama'dan devralan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump için Türkiye atağa geçti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,  önümüzdeki hafta rejim-muhalefetin bir araya geleceği görüşmelere ilişkin Türkiye’nin beklentilerini üç başlık altında açıkladı. Gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Kalın’ın açıklamaları özetle şöyle:

REFERANDUM: Tabii cumhurbaşkanımız bu süreci en fazla savunan, Türkiye’nin gündemine getiren lider olması hasebiyle elbette bu konuyu vatandaşlarımıza anlatma noktasında kendisi de bir çalışmanın içerisinde olacak. Kendisi aslında bunu şimdi de yapıyor.

YENİDEN YAPILANMA: Şu anda ön hazırlıkları yapılıyor. Ama tecrici bir geçiş süreci yaşayacağız. Yani referandumdan geçtikten sonra da bu yeniden yapılanma süreci birçok kanun çıkartılmasını, mevzuat değişikliğini yapılması gerekecek.

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