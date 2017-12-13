Hükümetten uyarı: Bitcoin'den uzak durun
Hükümetten açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bitcoin ile ilgili uyarı geldi. Şimşek, bitcoin fiyatlarının aniden aşırı derece düşebileceğini belirtti.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten son dönemde yoğun talep gören Bitcoin'le ilgili açıklama geldi.
Twitter hesabından açıklama yapan Şimşek, "Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçmiş. Bu spekülasyondan uzak durmalı. Bitcoin fiyatı aniden aşırı derecede yükselebileceği gibi daha sonra çöküşe de geçebilir" dedi.
NTV
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