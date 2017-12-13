Facebook Twitter Rss

Hükümetten uyarı: Bitcoin'den uzak durun

Hükümetten uyarı: Bitcoin'den uzak durun.15739
  • Giriş : 13.12.2017 / 11:49:00

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Hükümetten açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bitcoin ile ilgili uyarı geldi. Şimşek, bitcoin fiyatlarının aniden aşırı derece düşebileceğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten son dönemde yoğun talep gören Bitcoin'le ilgili açıklama geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Şimşek, "Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçmiş. Bu spekülasyondan uzak durmalı. Bitcoin fiyatı aniden aşırı derecede yükselebileceği gibi daha sonra çöküşe de geçebilir" dedi.

NTV

Erdoğan: Kudüs Filistin'in başkenti!

İstanbul'da su kesintisi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Merakla beklenen faiz kararı açıklandı!

Merakla beklenen faiz kararı açıklandı!

ABD Merkez Bankası (Fed) merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek?

Taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek?

Taşeron işçilerle ilgili Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar'dan açıklama geldi.

 

Taşıt kredileri ile ilgili flaş karar!

Taşıt kredileri ile ilgili flaş karar!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, taşıt vergileri ile ilgili kararını verdi.

Taşeron nereye başvuracak?

Taşeron nereye başvuracak?

Kamuda çalışan taşeron işçilerin izlemesi gereken yol merak konusu oldu.

 

Resmen açıklandı! THY'den flaş hamle!

Resmen açıklandı! THY'den flaş hamle!

Türk Hava Yolları, filosunu 40 adet geniş gövdeli uçak daha katmak için görüşmelere başladı.

3 bin TL'ye çoban bulunamıyor!

3 bin TL'ye çoban bulunamıyor!

Ahmet Hacıince, 3 bin Türk Lirası maaşla çalışacak çoban bulunamadığını belirtti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya