Hükümetten vize krizi için flaş açıklama!
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki krize ilişkin konuştu ve vize ile ilgili 2 ülkenin birlikte çalışma kararı aldıklarını belirtti.
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