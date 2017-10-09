Hükümetten vize yasağı açıklaması
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan gerilim hakkında AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan açıklama geldi. Ünal, gerekli açıklamanın Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağını belirtti.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Dışişleri Bakanlığımız gerekli açıklamaları yapacak. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklama yapacak. Amerikan Büyükelçiliği'nin muhattabı bizim Washington Büyükelçiliğimizdir. Süreci takip ediyoruz. Biz son derece rasyonel yaklaşıyoruz.
TRT
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