Hükümetten Yunanistan'a tepki!
Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bazı Yunan bakanlarının Türkiye hakkında sarfettiği provokatif açıklamalarının Yunanistan'ın yararına olmadığını belirtti.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açıklamalarda bulunuyor.
Konuşmasından satır başları:
Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için pek çok olumlu adım attı. Bu gerçeğe rağmen maalesef Yunanistan’daki bazı kifayetsiz siyasiler, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini bozmak için uğraşıyor.
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