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Hükümetten Yunanistan'a tepki!

Hükümetten Yunanistan'a tepki!.15284
  • Giriş : 07.04.2018 / 11:29:00

Yunanistan ile ilgili krize ilişkin Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bazı Yunan bakanlarının Türkiye hakkında sarfettiği provokatif açıklamalarının Yunanistan'ın yararına olmadığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açıklamalarda bulunuyor.

Konuşmasından satır başları:

Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini  geliştirmek ve güçlendirmek için pek çok olumlu adım attı. Bu gerçeğe rağmen  maalesef Yunanistan’daki bazı kifayetsiz siyasiler, Türkiye-Yunanistan  ilişkilerini bozmak için uğraşıyor.

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