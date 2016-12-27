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Hulusi Akar'a sorulacak!

Hulusi Akar'a sorulacak!.11851
  • Giriş : 27.12.2016 / 19:52:00

Meclis'teki darbeyi araştırma komisyonunun Hulusi Akar'a yazılı olarak soru göndereceği öğrenildi.

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TBMM'de kurulan darbeyi araştıröa komisyonu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a yazılı olarak sorularını soracak.

Hulusi Akar'ın soruları yine yazılı olarak cevaplaması bekleniyor.

15 Temmuz Darbe Komisyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a yazılı soru gönderecek.

CHP, Akar’ın dinlenmesi için birçok kez talepte bulunmuştu. Komisyonun başkanı AK Partili Reşat Petek, CHP’nin talebine olumlu yanıt vermemişti.

AK Partili başkan, önergeyi dahi oylatmamıştı

TBMM Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti milletvekili Reşat Petek, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın komisyonda dinlemesi üzerine ikinci kez verlen önergeyi oylatmamıştı.

Petek, CHP ve MHP'li üyelerin bu isimlerin geri sayıma geçen komisyonda dinlenip dinlemeyeceği konusunda ki sorulara yanıt vermemişti. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, önergeyi oylatmayan Petek'e, "İşte darbe budur, darbe olsaydı bu olacaktı" demişti.

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