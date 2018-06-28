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Hulusi Akar, ABD'li komutanla görüştü

Hulusi Akar, ABD'li komutanla görüştü.12329
  • Giriş : 28.06.2018 / 08:16:00

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, ABD'li komutanla görüştü.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti ile görüştü.

Açıklamaya göre görüşmede, Suriye kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan "Münbiç yol haritası" doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konuları ele alındı ve NATO ile ilgili bazı konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

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