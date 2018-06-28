Hulusi Akar, ABD'li komutanla görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti ile görüştü.
Açıklamaya göre görüşmede, Suriye kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan "Münbiç yol haritası" doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konuları ele alındı ve NATO ile ilgili bazı konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
NTV
DİĞER HABERLER
Survivor'da cinayet şoku!
Survivor çalışanı Alper Baycık, Dominik'te gaspçılar tarafından öldürüldü.
Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar durdu!
Atatürk Havalimanı'nda şiddetli yağmur nedeniyle uçuşlar durdu.
Yeni vekil Alpay Özalan'ın babası uğurlandı
Eski futbolcu ve yeni vekil Alpay Özalan'ın babası hayatını kaybetti.