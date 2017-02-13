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Hulusi Akar, Bahreynli mevkidaşı ile görüştü

Hulusi Akar, Bahreynli mevkidaşı ile görüştü.19117
  • Giriş : 13.02.2017 / 17:45:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Bahreynli mevkidaşı ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn'e resmi ziyarette bulundu. Erdoğan'la birlikte ziyarete katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Bahreynli mevkidaşı Theyab Sager Abdullah Al Noaımı ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Bahreyn’e resmi bir ziyarette bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ziyarete ilişkin olarak yapılan açıklamada, Orgeneral Akar’ın, Bahreyn Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdullah Al Noaımı ile ikili askeri ilişkiler kapsamında bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

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