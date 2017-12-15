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Hulusi Akar cami mi yaptırıyor?

Hulusi Akar cami mi yaptırıyor?.12329
  • Giriş : 15.12.2017 / 09:47:00

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile ilgili iddialara yanıt geldi.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın memleketi Kayseri'de cami yaptıracağı iddialarına Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den yanıt geldi. Canikli, Akar ve ailesinin inşaatı süren bir camiye destek verdiklerini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın memleketi Kayseri'de cami yaptırdığına ilişkin haberlere açıklık getirdi.

Canikli konuya ilişkin şunları söyledi:

"Genelkurmay Başkanımıza yönelik olarak, inşaatı başlamış bir camiye aile olarak yaptıkları katkıdan, bir maddi destekten yola çıkarak haksız bir takım spekülasyonlar ve saldırılar söz konusudur. Bunun düzeltilmesi gerekiyor.

Bakın, aile olarak Genelkurmay Başkanımız ailesiyle birlikte, akrabalarıyla birlikte inşaatı devam eden bir camiye tamamının finansmanı değil, imkânları ölçüsünde bir destek sağlıyorlar ve bunun kesinlikle hiçbir şekilde duyulmaması ve isimlerinin de verilmemesi hassasiyetiyle bunu, bu yardımı yapıyorlar.Fakat oradaki Belediye Başkanı bu bilgiyi paylaşıyor bütün şeye rağmen, kamuoyuyla paylaşıyor ve babasının ve annesinin ismini veriyor.

Finansmanının tamamı Genelkurmay Başkanımızın ailesi tarafından yapılmamaktadır, bir yardımdır. Gönüllerinden geçmiş oradaki camiye, inşaatı daha önce başlamış olan camiye bir yardımdır. Bunun neresi yanlış Hiçbir yeri yanlış değil. Bunun üzerinden spekülasyon yapmak ve Genelkurmay Başkanımızla ilgili haksız birtakım töhmetlerde bulunmak doğru değil."

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