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Hulusi Akar, Dağbaşı Üs Bölgesi'nde

Hulusi Akar, Dağbaşı Üs Bölgesi'nde.14626
  • Giriş : 19.07.2018 / 10:13:00
  • Güncelleme : 19.07.2018 / 11:15:06

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dağbaşı Üs Bölgesi'ne geldi.

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Sepet Beşik

Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral Yaşar Güler'e devreden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komuta kademesi Dağbaşı Üs Bölgesi'ne geldi.

Hulusi Akar: "Çok şükür yukarıdan aşağı süpüre süpüre bu alçak teröristleri  hudutlarımızın dışına attık, teröristleri takibe devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

TRT

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