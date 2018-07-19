Hulusi Akar, Dağbaşı Üs Bölgesi'nde
Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral Yaşar Güler'e devreden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komuta kademesi Dağbaşı Üs Bölgesi'ne geldi.
Hulusi Akar: "Çok şükür yukarıdan aşağı süpüre süpüre bu alçak teröristleri hudutlarımızın dışına attık, teröristleri takibe devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.
TRT
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