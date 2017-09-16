Hulusi Akar'dan ABD'li komutana rest!
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletler Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile yaptığı görüşmede Suriye ve Irak'ta bağımsızlık referandumu konusunda konuştu.
İki komutanın görüşmesi Arnavutluk'un başkenti Tiran'da dün ve bugün yapılan NATO Askeri Komitesi Genelkurmay Başkanları Toplantısı esnasında gerçekleşti. Akar ve Dunford'un dünkü görüşmesinde Irak'ta Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararında ısrar etmesi ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldıkları öğrenildi.
Akar, Suriye'de İdlib'de çatışmasızlık bölgesi oluşturulması ve buralara Türk, Rus ve İran gözlemci kuvvetlerinin yerleştirilmesi kararıyla ilgili Dunford'a bilgi verdi. Akar, bir kez daha ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG güçleri ile birlikte hareket etmesinden duyulan rahatsızlığı aktardı ve Türkiye'nin güney sınırlarında bir Kürt kuşağı kurulmasına izin vermeyeceği mesajını iletti. NATO komuta yapısı çalışmalarının da değerlendirildiği toplantı sırasında Akar ayrıca İtalya, İngiltere ve Romanya Genelkurmay başkanları ile de görüştü.
HÜRRİYET
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