Hulusi Akar'dan 'Babalar Günü' mesajı
Hulusi Paşa, Babalar Günü için yayınladığı mesajda vefat eden babaları da saygı ve rahmetle andığını belirtti.
Hayatın her anında örnek alınan saygıdeğer babaların, toplumun temeli olan aile müessesinin korunmasında, milli ve kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılarak millet olma vasfının idamesinde önemli roller üstlendiğini vurgulayan Akar, şöyle devam etti:
"Evladının mutluluğunu kendi mutluluğu gören ve çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için büyük emek harcayan, iyi ve kötü günlerimizde yanı başımızda bulunarak tecrübeleriyle bizlere rehberlik yapan gurur kaynağımız kıymetli babalarımızın rızasını kazanmak, onlara karşı her zaman vefalı olmak en önemli toplumsal değerlerimiz arasındadır."
İşte Akar'ın mesajı:
"Bu anlamlı gün vesilesiyle, bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile onların kıymetli babalarının, 'Babalar Günü'nü kutlarken; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin çok kıymetli babalarına, gösterdikleri metanet için saygı ve şükranlarımı sunuyorum.
Ayrıca, şu anda vatanımızın ve dünyanın her köşesinde, karada, denizde ve havada gece gündüz demeden büyük bir özveri ve kahramanlıkla görevlerini ifa eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının ve onların çok kıymetli babalarının da 'Babalar Günü'nü kutluyor; kendilerine sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içerisinde huzur dolu bir ömür diliyor; ebediyete intikal etmiş bütün babalarımızı da saygı ve rahmetle anıyorum."
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