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Hulusi Akar'dan 'Babalar Günü' mesajı

Hulusi Akar'dan 'Babalar Günü' mesajı.22014
  • Giriş : 17.06.2018 / 09:58:00

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Babalar Günü için bir mesaj yayınladı.

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Hulusi Paşa, Babalar Günü için yayınladığı mesajda vefat eden babaları da saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Hayatın her anında örnek alınan saygıdeğer babaların, toplumun temeli  olan aile müessesinin korunmasında, milli ve kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa  aktarılarak millet olma vasfının idamesinde önemli roller üstlendiğini vurgulayan  Akar, şöyle devam etti:

"Evladının mutluluğunu kendi mutluluğu gören ve çocuklarını geleceğe  güvenle hazırlamak için büyük emek harcayan, iyi ve kötü günlerimizde yanı  başımızda bulunarak tecrübeleriyle bizlere rehberlik yapan gurur kaynağımız  kıymetli babalarımızın rızasını kazanmak, onlara karşı her zaman vefalı olmak en  önemli toplumsal değerlerimiz arasındadır."

İşte Akar'ın mesajı:

"Bu anlamlı gün vesilesiyle, bayraklaşan vatan topraklarının  bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için canlarını feda eden  aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile onların kıymetli babalarının,  'Babalar Günü'nü kutlarken; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile  aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha  rahmet ve minnetle yâd ediyor, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin çok  kıymetli babalarına, gösterdikleri metanet için saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca, şu anda vatanımızın ve dünyanın her köşesinde, karada, denizde  ve havada gece gündüz demeden büyük bir özveri ve kahramanlıkla görevlerini ifa  eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının ve onların çok kıymetli babalarının da  'Babalar Günü'nü kutluyor; kendilerine sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk  içerisinde huzur dolu bir ömür diliyor; ebediyete intikal etmiş bütün  babalarımızı da saygı ve rahmetle anıyorum."

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