Hulusi Akar'dan bedelli açıklaması
Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral Yaşar Güler'e devreden yeni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti hükümeti tarafından ayrıntıları açıklanan bedelli askerlik hakkında konuştu.
TBMM'ye sunulan "Bedelli Askerlik Yasa Teklifi"ne ilişkin, "Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadesini kullandı.
Akar, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından kanun teklifine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Akar, paylaşımda, "Bedelli askerlik yasa teklifi yüce Meclisimize sunulmuştur. Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.
HÜRRİYET
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