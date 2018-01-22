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Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar

Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar.11851
  • Giriş : 22.01.2018 / 20:52:00

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili çok önemli bilgiler paylaştı.

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Sepet Beşik

Akar, operasyonun bir tek terörist kalmayıncaya dek devam edeceğini açıkladı.

Akar, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Opersyonu kapsamında Hatay bölgesinde inceleme ve denetlemeler sırasında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

İSTİLACI BİR TUTUMUMUZ YOK

“Herhangi bir şekilde cana mala zarar ziyan getirmeden, ülkemizin hak ve hukukunu uluslararası hukuka uygun şekilde korumak kollamak için burada bulunuyor ve çalışıyoruz. Bu konuda kararlıyız.

En son terörist bölgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek. Karşımızda sadece PKK yok, YPG yok, DEAŞ var. Burada yaptığımız şey sadece ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak değil, aynı zamanda gerçekten bunların baskı ve zulmü altında inleyen Afrin’deki dost ve kardeş halkın da rahata huzura ulaşmasına gayret gösteriyoruz. DEAŞ belasının, YPG belasının daha sonra ülkemize ve diğer ülkelere yayılarak barışa ve huzura karşı eylem yapmasına da mani oluyoruz.

Hem ülkemiz için hem bölge için amacımız istikrarın ve barışın sağlanması. Hiçbir şekilde hiçbir sivilin, hiçbir masum insanın canına zarar gelmemesi, malına zarar gelmemesi için de hem planlama safhasında hem uygulama safhasında büyük bir dikkat ve hassasiyetle uygulamayı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bu Suriye ile ilgili konularda zaman zaman konuşuluyor, görüşülüyor, onu da bilmek lazım. Bizim hiçbir şekilde istilacı bir tutumumuz yoktur, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, Irak’ın toprak bütünlüğüne olduğu gibi son derece saygılıyız. Ben hepinize kolaylıklar diliyorum, hepinize hayırlı başarılı görevler diliyorum, sağolun varolun.”

HÜRRİYET

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