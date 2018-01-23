Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar
Akar, teröristlerin hak ettikleri cevabı alacağını belirterek önemli değerlendirmelerde bulundu.
Akar, "Biraz önce aldığımız bilgiler, takip ettiğimiz olaylar çerçevesinde, oradaki Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin fedakar mensupları kar, kış, çamur, yağmur, rüzgar, fırtına dinlemeyip, teröriste karşı mücadelesini sürdürüyor. DEAŞ dahil, YPG dahil, PKK dahil tüm teröristler hak ettikler cevabı alacaklar ve döktükleri kanın hesabını verecekler" dedi.
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