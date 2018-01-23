Facebook Twitter Rss

Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar

Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar.13242
  • Giriş : 23.01.2018 / 22:55:00

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Afrin operasyonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Akar, teröristlerin hak ettikleri cevabı alacağını belirterek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Akar, "Biraz önce aldığımız bilgiler, takip ettiğimiz olaylar çerçevesinde, oradaki Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin fedakar mensupları kar, kış, çamur, yağmur, rüzgar, fırtına dinlemeyip, teröriste karşı mücadelesini sürdürüyor. DEAŞ dahil, YPG dahil, PKK dahil tüm teröristler hak ettikler cevabı alacaklar ve döktükleri kanın hesabını verecekler" dedi.

Erdoğan, Trump ile görüşecek

Erdoğan'dan Putin'le 'Suriye' görüşmesi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kilis kent merkezine roket atıldı

Kilis kent merkezine roket atıldı

Suriye'nin Afrin kentinden ateşlenen roket, Kilis kent merkezine düştü.

Mardin'de hudut karakoluna taciz ateşi

Mardin'de hudut karakoluna taciz ateşi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hudut karakoluna taciz ateşi açıldı.

 

9 ilde FETÖ baskını

9 ilde FETÖ baskını

FETÖ soruşturması kapsamında 12 ilde operasyonlar düzenlendi.

Amerikan heyeti Dışişleri'nde

Amerikan heyeti Dışişleri'nde

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na bağlı heyet Türk heyetle buluştu.

 

Çukurca'da havanlı saldırı: 3 kişi yaralandı!

Çukurca'da havanlı saldırı: 3 kişi yaralandı!

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üs bölgelerine saldırı düzenlendi.

Dışişleri: Rusya'ya taahhüt vermedik!

Dışişleri: Rusya'ya taahhüt vermedik!

Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya