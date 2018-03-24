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Hulusi Akar'dan kritik Afrin açıklaması

Hulusi Akar'dan kritik Afrin açıklaması.18588
  • Giriş : 24.03.2018 / 11:28:00

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

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Büyüyen Beşik

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte terörden arındırdığı Afrin ile ilgili açıklama yaptı ve bölgedeki son durumu bildirdi.

Orgeneral Akar: "3-5 köy kaldı. Nubl Zehra dediğimiz Halep'in banliyösüne kadar varmış, bir bütün halinde Afrin'de kontrolü sağlamış olacağız Operasyonlar devam ediyor bugün yarın orası da bitecek."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: "En son terörist etkisiz hale  getirilinceye kadar bu iş olacak, diyoruz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi, bunun  sonu yok. Bunu bütün arkadaşlarımız içselleştirdi. Bir bütün halinde bu mücadele  sürüyor. İnşallah bunu başarılı bir şekilde sonuçlandıracağız."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: "(Afrin'de bulunan yer altı  yapıları) Bu koruganlar teröristlerin yapacağı iş değil. Bir devlet aklı olmadan,  bir mühendislik hizmeti olmadan, bir projelendirme olmadan bunların tek başlarına  böyle bir şey yapmalarının imkan ve ihtimali yok."

TRT

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