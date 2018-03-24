Hulusi Akar'dan kritik Afrin açıklaması
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte terörden arındırdığı Afrin ile ilgili açıklama yaptı ve bölgedeki son durumu bildirdi.
Orgeneral Akar: "3-5 köy kaldı. Nubl Zehra dediğimiz Halep'in banliyösüne kadar varmış, bir bütün halinde Afrin'de kontrolü sağlamış olacağız Operasyonlar devam ediyor bugün yarın orası da bitecek."
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu iş olacak, diyoruz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi, bunun sonu yok. Bunu bütün arkadaşlarımız içselleştirdi. Bir bütün halinde bu mücadele sürüyor. İnşallah bunu başarılı bir şekilde sonuçlandıracağız."
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: "(Afrin'de bulunan yer altı yapıları) Bu koruganlar teröristlerin yapacağı iş değil. Bir devlet aklı olmadan, bir mühendislik hizmeti olmadan, bir projelendirme olmadan bunların tek başlarına böyle bir şey yapmalarının imkan ve ihtimali yok."
TRT
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