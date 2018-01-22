Hulusi Akar'dan pilotlara anons!
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin operasyonu kapsamında görevlerini başarı ile yerine getiren pilotlara telsizden sürpriz bir anonsta bulundu.
F-16’lar telsiz konuşması dahi yapmadan hedefleri sessiz operasyonla vurdu. GPS güdümlü 100 ton bomba atıldı. Orgeneral Akar pilotları, telsizden bu sözlerle kutladı.
Zeytin Dalı harekâtının ilk günkü hava operasyonunun tamamlanmasının ardından Genelkurmay Başkanı Hulûsi Akar, havadaki pilotları telsizle "Kahraman pilotlar, alınlarınızdan öpüyorum" diyerek kutladı. Afrin'deki terör yuvalarını yok etmek için çoğunun aralığı 10 metre olan hedeflere GPS güdümlü 100 ton bomba atan pilotların, harekâtın başlangıcından itibaren telsiz konuşması bile yapmadığı ve teröristleri ansızın vurduğu öğrenildi.
SABAH
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