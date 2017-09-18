Hulusi Akar'dan SİHA açıklaması
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, muhalefet ile iktidar arasında tartışmaya neden olan SİHA ile ilgili açıklama yaptı. Akar, terörle mücadelede silahlı insansız hava araçlarının önemine değindi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: "En son 15 Temmuz'da asil milletimizin topyekun olarak sergilediği diriliş ve gazilik ruhu; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bütün faaliyetlerinde rehberi ve ilham kaynağı olmaya devam edecektir
Milletimizin ve devletimizin düşmanı olan terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizden etkin bir biçimde faydalanıyor; faaliyetlerimizi tamamen hukuk normlarına uygun olarak icra ediyoruz."
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