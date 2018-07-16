Hulusi Akar görevini devretti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Milli Savunma Bakanlığı görevine layık görülen Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral Yaşar Güler'e devretti.
Konuyla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Genelkurmay Başkanlığı Komuta Devir-Teslim Töreni, 16 Temmuz 2018 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında icra edilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı görevi, Millî Savunma Bakanlığına atanan Orgeneral Hulûsi AKAR tarafından Orgeneral Yaşar GÜLER’e devredilmiştir."
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Kedicikler gözaltında bunu istedi
Gözaltına alınan Adnan Oktar'ın kediciklerinin doktor kontrolündeki istekleri şaşırttı.
Adalet Bakanı'ndan OHAL açıklaması geldi
Adalet Bakanı'ndan Olağanüstü Hal ile ilgili açıklama geldi.
İçişleri Bakanlığı: 53 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi.
15 Temmuz'da metrobüs güzergahı açıklandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle metrobüs güzerga
Kahraman şehidin kabrine ziyaretçi akını!
Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.