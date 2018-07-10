Hulusi Akar'ın ilk işi bu olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı yeni kabinede Milli Savunma Bakanı olarak yerini alan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ilk işi yapımına katkıda bulunduğu camiyi açmak olacak.
Hulusi Akar'ın ismi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde gösterdiği direnç ve demokrasiye bağlığı dolayısıyla memleketi Kayseri'de, Büyükşehir Belediye Meclisi'nce alınan karar ile bulvara verilmişti.
Akar, ayrıca memleketinde ailesi adına, asri mezarlık girişinde cami de yaptırmıştı.
Yakın zamanda ibadete açılması beklenen camiye Hulusi Akar'ın adının verilip verilmemesi, Akar ailesinin takdirine bırakılmıştı.
Akar, ayrıca memleketinde ailesi adına, asri mezarlık girişinde cami de yaptırmıştı.
Yakın zamanda ibadete açılması beklenen camiye Hulusi Akar'ın adının verilip verilmemesi, Akar ailesinin takdirine bırakılmıştı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 'Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı' ile Selçuklu motifleriyle bezenen camideki çalışmaların, 1 ay içinde tamamlanacağını söyledi.
Hulusi Akar, memleketinde yaptırdığı cami ile kendi adını taşıyan bulvarın açılışına Milli Savunma Bakanı olarak katılacak.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Dışişleri Bakanı'ndan AB açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB üyeliği ile ilgili açıklama geldi.
Erdoğan'ın yardımcısı Twitter'dan açıkladı
Erdoğan'ın yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan açıklama yaptı.
CHP'nin Meclis'teki yönetim kadrosu belli oldu
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Yönetimi'nde yer alacak isimler belirlendi.