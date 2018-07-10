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Hulusi Akar'ın ilk işi bu olacak

Hulusi Akar'ın ilk işi bu olacak.12329
  • Giriş : 10.07.2018 / 11:38:00

Çiçeği burnunda Milli Savunma Bakan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı yeni kabinede Milli Savunma Bakanı olarak yerini alan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ilk işi yapımına katkıda bulunduğu camiyi açmak olacak.

Hulusi Akar'ın ismi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde gösterdiği direnç ve demokrasiye bağlığı dolayısıyla memleketi Kayseri'de, Büyükşehir Belediye Meclisi'nce alınan karar ile bulvara verilmişti.

Akar, ayrıca memleketinde ailesi adına, asri mezarlık girişinde cami de yaptırmıştı.

Yakın zamanda ibadete açılması beklenen camiye Hulusi Akar'ın adının verilip verilmemesi, Akar ailesinin takdirine bırakılmıştı.

Akar, ayrıca memleketinde ailesi adına, asri mezarlık girişinde cami de yaptırmıştı.

Yakın zamanda ibadete açılması beklenen camiye Hulusi Akar'ın adının verilip verilmemesi, Akar ailesinin takdirine bırakılmıştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 'Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı' ile Selçuklu motifleriyle bezenen camideki çalışmaların, 1 ay içinde tamamlanacağını söyledi.

Hulusi Akar, memleketinde yaptırdığı cami ile kendi adını taşıyan bulvarın açılışına Milli Savunma Bakanı olarak katılacak.

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