Hulusi Akar İncirlik'te
Akar, İncirlik Üssü'ne giderek burada bir takım görüşmelerde bulundu.
TSK’dan konu hakkında yapılan açıklama şöyle:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, 20 Ocak 2017 tarihinde, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal olduğu halde, Gaziantep, Kilis ve Adana’daki hudut birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunmaktadır.
Bu kapsamda Orgeneral Akar ilk olarak, bölgede bulunan Harekât Merkezinde devam etmekte olan Fırat Kalkanı ve Terörle Mücadele Harekâtına yönelik gelişmeler hakkında ilgili Komutanlıklardan son duruma ilişkin değerlendirmeleri almıştır.
Müteakiben İncirlik/Adana’ya giden Orgeneral AKAR halen 10’uncu Tanker Üs Komutanlığında denetlemelerine devam etmektedir.
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