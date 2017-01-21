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Hulusi Akar, İncirlik Üssü'nü denetledi

Hulusi Akar, İncirlik Üssü'nü denetledi.24699
  • Giriş : 21.01.2017 / 09:16:00

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, İncirlik Üssü'nü denetledi.

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Türkiye'nin sınır güvenliği için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'na yeterli desteği vermediği için kapatılması gündeme gelen İncirlik Üssü'nde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla Gaziantep, Kilis ve Adana'daki birlikleri ziyaret ederek, denetlemelerde bulundu. Bu kapsamda Akar bölgede bulunan harekat merkezinde, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörle mücadele harekatına yönelik 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'dan brifing aldı.

Burada konuşan Akar operasyonların amacının terörle mücadele ile ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak olduğunu vurgulayarak “Bizim meşru müdafaa hakkımız var. Biz gidip de herhangi bir ülkede, herhangi bir işgal peşinde değiliz.Daha sonra Adana'ya giden Orgeneral Akar, İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu.

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