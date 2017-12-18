Hulusi Akar, İngiliz komutanla görüştü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Stuart Peace ile görüşmek üzere İngiltere'ye uçtu.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar'ın İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Stuart Peach’in resmi davetlisi olarak, askeri iş birliği konularını görüşmek ve bölgesel konularla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere İngiltere'ye bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.
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